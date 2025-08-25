Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Radfahrer mit Außenspiegel touchiert und abgehauen.

Lippe (ots)

Am Sonntagnachmittag (24.08.2025) wurde ein 58-jähriger Radfahrer bei einer Verkehrsunfallflucht leicht verletzt. Der Mann fuhr gegen 14:20 Uhr auf der Adolf-Meier-Straße Richtung Plantagenweg, als er nach bisherigen Erkenntnissen an einer Engstelle von einem Auto zu dicht überholt wurde. Ein Außenspiegel touchierte den Radler, der daraufhin stürzte. Der Pkw fuhr weiter. Der Detmolder wurde leicht verletzt. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

Wer Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug und/oder zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

