POL-LIP: Lügde. Kiosk aufgebrochen.
Lippe (ots)
Im Emmerauenpark brachen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.08.2025) einen Kiosk nahe der Brückenstraße auf. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen Bargeld.
Das Kriminalkommissariat 2 erbittet Zeugenhinweise zum Diebstahl telefonisch unter 05231 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell