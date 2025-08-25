Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Kiosk aufgebrochen.

Lippe (ots)

Im Emmerauenpark brachen Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (23./24.08.2025) einen Kiosk nahe der Brückenstraße auf. Sie beschädigten ein Fenster und stahlen Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 2 erbittet Zeugenhinweise zum Diebstahl telefonisch unter 05231 6090.

