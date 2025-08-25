Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Tankstelle überfallen.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (22.08.2025) kurz nach 21:30 Uhr überfielen bislang Unbekannte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in der Bielefelder Straße. Die Gesichter hinter OP-Masken verborgen, bedrohte ein männlicher Täter die Mitarbeiterin der Tankstelle mit der Waffe, während eine weibliche Täterin das Geld aus der Kasse nahm. Die beiden entkamen mit mehreren Hundert Euro fußläufig in Richtung Oerlinghauser Straße. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben im Anschluss erfolglos.

Folgendermaßen können die beiden beschrieben werden: Sie waren etwa 1,60 - 1,65 m groß und im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. Der Mann hatte eine dünne Statur und war mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover, beiger Hose, weißen Schuhen und einer schwarzen Cappy bekleidet. Die Frau trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Kapuzenjacke und schwarze Hose sowie weiße Sportschuhe.

Hinweise zu dem Raub erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell