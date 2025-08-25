PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Tankstelle überfallen.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (22.08.2025) kurz nach 21:30 Uhr überfielen bislang Unbekannte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine Tankstelle in der Bielefelder Straße. Die Gesichter hinter OP-Masken verborgen, bedrohte ein männlicher Täter die Mitarbeiterin der Tankstelle mit der Waffe, während eine weibliche Täterin das Geld aus der Kasse nahm. Die beiden entkamen mit mehreren Hundert Euro fußläufig in Richtung Oerlinghauser Straße. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben im Anschluss erfolglos.

Folgendermaßen können die beiden beschrieben werden: Sie waren etwa 1,60 - 1,65 m groß und im Alter zwischen 17 und 25 Jahren. Der Mann hatte eine dünne Statur und war mit einem dunkelgrauen Kapuzenpullover, beiger Hose, weißen Schuhen und einer schwarzen Cappy bekleidet. Die Frau trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Kapuzenjacke und schwarze Hose sowie weiße Sportschuhe.

Hinweise zu dem Raub erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 10:39

    POL-LIP: Detmold - Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

    Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag (23.08.2025) gegen 17:20 Uhr kam im Kreuzungsbereich der Bad Meinberger Straße / Remmighauser Straße in Detmold zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Detmolderin befuhr mit ihrem Toyota die Bad Meinberger Straße in Fahrtrichtung Diestelbruch und beabsichtigte nach links auf die Remmighauser Straße abzubiegen. Dabei schätzte ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:38

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Zum wiederholten Mal ohne Fahrerlaubnis.

    Lippe (ots) - Am Samstag (23.08.2025) gegen 15:20 Uhr wurde eine 27-jährige Bad Salzuflerin mit ihrem Säugling in ihrem Mercedes von der Polizei angehalten. Die 27-jährige Frau war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bereits in der Vergangenheit war die Frau mehrfach ohne Fahrerlaubnis von der Polizei angehalten worden. Jetzt kommt eine weitere Strafanzeige auf die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 10:38

    POL-LIP: Detmold - Mofa übersehen und in den Gegenverkehr geschoben.

    Lippe (ots) - Eine 24-jährige Detmolderin befuhr am Freitag (22.08.2025) gegen 18:40 Uhr mit ihrem Mazda den Plantagenweg in Richtung Pivitsheide. Hierbei übersah sie, dass der vor ihr fahrende 23-jähriger Mofa-Fahrer beabsichtigte, nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Die Pkw-Fahrerin fuhr auf das Mofa auf und schob dieses in den Gegenverkehr, wo es mit einem entgegenkommenden Opel Kombi eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren