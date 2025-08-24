Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Zwei Verletzte nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (23.08.2025) gegen 17:20 Uhr kam im Kreuzungsbereich der Bad Meinberger Straße / Remmighauser Straße in Detmold zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Detmolderin befuhr mit ihrem Toyota die Bad Meinberger Straße in Fahrtrichtung Diestelbruch und beabsichtigte nach links auf die Remmighauser Straße abzubiegen. Dabei schätzte sie die gefahrene Geschwindigkeit des ihr aus Richtung Diestelbruch entgegenkommenden KIA falsch ein und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereichs. Beide Fahrer wurden bei dem Unfalle verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold (05231-6090) zu melden.

