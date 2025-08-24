Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (22.08.2025) gegen 17:05 Uhr fuhr ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Detmold mit seinem Fahrzeug auf dem Geh-/Radweg entlang der Lageschen Straße in Richtung Detmold. In Höhe der Einmündung Westerfeldstraße stürzte der jugendliche Fahrer und verletzte sich dabei schwer, so dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Gilead geflogen werden musste. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der 16-Jährige alkoholisiert auf dem E-Scooter unterwegs war, der zudem schneller als erlaubt fuhr. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

