POL-LIP: Detmold - Radfahrer touchiert.

Lippe (ots) - Am Donnerstagmittag (21.08.2025) gegen 13.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Afrikastraße gerufen. Ein Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern stand in Vollbrand und wurde durch die Flammen komplett zerstört. Darunter befanden sich unter anderem Brennholz und Reifen. An einem PKW, der in einer angrenzenden Garage parkte, sowie an beiden Häusern entstand zusätzlich Sachschaden. ...

mehr