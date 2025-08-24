POL-LIP: Detmold - Radfahrer touchiert.
Lippe (ots)
Am Freitagnachmittag (22.08.2025) gegen 14:30 Uhr bog ein 72-jähriger Mann mit seinem Citroen nach links auf den Parkplatz des Kaufland an der Ernst-Hilker-Straße in Detmold ein. Im Einmündungsbereich übersah er den 57-jährigen Radfahrer und touchierte das Vorderrad des Fahrrades. Der Pkw-Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Der Radfahrer blieb unverletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.
