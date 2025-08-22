Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. Vollbrand eines Carports.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag (21.08.2025) gegen 13.50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Afrikastraße gerufen. Ein Carport zwischen zwei Einfamilienhäusern stand in Vollbrand und wurde durch die Flammen komplett zerstört. Darunter befanden sich unter anderem Brennholz und Reifen. An einem PKW, der in einer angrenzenden Garage parkte, sowie an beiden Häusern entstand zusätzlich Sachschaden. Auch eine Hecke brannte ab. Der Brand führte zu einer massiven Rauchentwicklung in der Wohnsiedlung. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Nach aktuellen Erkenntnissen ist von einer fahrlässigen Brandstiftung durch das Abflämmen von Unkraut durch einen Gasbrenner auszugehen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell