POL-LIP: Detmold-Jerxen-Orbke. Einbruch in Gartenschuppen.
Lippe (ots)
In der Marienburger Straße brachen Unbekannte im Zeitraum 14. - 21.08.2025 in einen Gartenschuppen ein, indem sie die Tür aufhebelten. Die Einbrecher entwendeten verschiedene Gartengeräte und einen Benzinkanister; der Schaden beläuft sich auf geschätzte 1.600 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell