POL-NI: Unbekannte randalieren auf Spielplatz und beschädigen Zäune und Mauern

Nienburg/Langendamm (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Personen haben am Sonntag zwischen 14 und 14.30 Uhr in Langendamm mehrere Sachbeschädigungen begangen. Beschädigt wurden ein Klettergerüst und eine Schaukel auf einem Spielplatz an der Magdeburger Straße sowie mehrere Holzzäune, einen Baum und eine Mauer an der Danziger Straße und an der Breslauer Straße. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung in sechs Fällen und geht von einem Tatzusammenhang aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnten zwei bislang unbekannte Jugendliche dafür verantwortlich sein. Mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 05021/97780 mit der Polizei Nienburg in Verbindung zu setzen.

