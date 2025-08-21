Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Jugendliche begehen Handtaschen-Diebstahl.

Lippe (ots)

Im Montessoriweg im Bereich eines Spielplatzes wurde einer Frau am Mittwochmittag (20.08.2025) gegen 13.45 Uhr die Handtasche gestohlen. Die 45-Jährige saß auf einer Bank, als unvermittelt zwei Jugendliche an sie herantraten, ihre Tasche klauten und in Richtung Neue Straße/Schülerstraße flüchteten. Die Handtasche konnte im Nahbereich aufgefunden werden, das Bargeld daraus fehlte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Diebstahl einem 15-Jährigen aus Bad Salzuflen und einem 14-Jährigen aus Herford, beide polizeibekannt, zugeordnet werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Tatverdächtigen und weiteren zuletzt in Bad Salzuflen verübten Diebstahlsdelikten wird geprüft.

