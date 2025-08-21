PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Jugendliche begehen Handtaschen-Diebstahl.

Lippe (ots)

Im Montessoriweg im Bereich eines Spielplatzes wurde einer Frau am Mittwochmittag (20.08.2025) gegen 13.45 Uhr die Handtasche gestohlen. Die 45-Jährige saß auf einer Bank, als unvermittelt zwei Jugendliche an sie herantraten, ihre Tasche klauten und in Richtung Neue Straße/Schülerstraße flüchteten. Die Handtasche konnte im Nahbereich aufgefunden werden, das Bargeld daraus fehlte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Diebstahl einem 15-Jährigen aus Bad Salzuflen und einem 14-Jährigen aus Herford, beide polizeibekannt, zugeordnet werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Ein möglicher Zusammenhang zwischen den Tatverdächtigen und weiteren zuletzt in Bad Salzuflen verübten Diebstahlsdelikten wird geprüft.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 09:37

    POL-LIP: Lage-Hörste. Sitzbank von Kita zerstört.

    Lippe (ots) - Am Hörster Bruch kam es zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (19./20.08.2025) zu einer Sachbeschädigung auf dem Gelände einer Kindertagesstätte. Bislang Unbekannte zerstörten eine dortige Sitzbank aus Holz. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:36

    POL-LIP: Lage. Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen (18. - 20.08.2025) wurden aus zwei am Sedanplatz geparkten Fahrzeugen zwei Freischneider der Marke "Stihl" im Wert von rund 800 Euro gestohlen. Um in den VW Transporter und den Opel Combo Life zu gelangen, schlugen die Diebe jeweils Fensterscheiben ein. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zu den Taten unter der Rufnummer (05231) 6090. ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:51

    POL-LIP: Lage-Hardissen. Frau meldet Exhibitionisten - Radfahrer als Zeuge gesucht.

    Lippe (ots) - Am 12.08.2025 gegen 19 Uhr wurde eine 24-jährige Frau beim Gassi-Gehen mit ihrem Hund auf dem Grundschulgelände im Ricarda-Huch-Weg von einem unbekannten Mann belästigt, der exhibitionistische Handlungen an sich ausführte. Der Mann starrte die Frau an, während er sich entblößte und masturbierte. Ein vorbeifahrender Radfahrer bemerkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren