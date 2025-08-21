PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Werkzeug aus Fahrzeugen gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen (18. - 20.08.2025) wurden aus zwei am Sedanplatz geparkten Fahrzeugen zwei Freischneider der Marke "Stihl" im Wert von rund 800 Euro gestohlen. Um in den VW Transporter und den Opel Combo Life zu gelangen, schlugen die Diebe jeweils Fensterscheiben ein. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zu den Taten unter der Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:51

    POL-LIP: Lage-Hardissen. Frau meldet Exhibitionisten - Radfahrer als Zeuge gesucht.

    Lippe (ots) - Am 12.08.2025 gegen 19 Uhr wurde eine 24-jährige Frau beim Gassi-Gehen mit ihrem Hund auf dem Grundschulgelände im Ricarda-Huch-Weg von einem unbekannten Mann belästigt, der exhibitionistische Handlungen an sich ausführte. Der Mann starrte die Frau an, während er sich entblößte und masturbierte. Ein vorbeifahrender Radfahrer bemerkte ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:50

    POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Imbiss.

    Lippe (ots) - In der Mittelstraße stiegen Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (18./19.08.2025) in einen Imbiss ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zutritt und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Zeugenhinweise richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: 05231 / 609-5095 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:49

    POL-LIP: Lemgo. Rüttelplatten von Baustelle gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (18./19.08.2025) wurden zwei Rüttelplatten im Wert von rund 8.000 Euro von einer Baustelle in der Straße Rampendal gestohlen. Dafür nutzten die Diebe augenscheinlich einen dort abgestellten Radlader. Es handelt sich um eine Rüttelplatte der Firma Ammann, die etwa 250 Kilogramm wiegt, und eine rund 80 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Firma Wacker. Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren