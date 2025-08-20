Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Rüttelplatten von Baustelle gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (18./19.08.2025) wurden zwei Rüttelplatten im Wert von rund 8.000 Euro von einer Baustelle in der Straße Rampendal gestohlen. Dafür nutzten die Diebe augenscheinlich einen dort abgestellten Radlader. Es handelt sich um eine Rüttelplatte der Firma Ammann, die etwa 250 Kilogramm wiegt, und eine rund 80 Kilogramm schwere Rüttelplatte der Firma Wacker. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle bemerkt haben, geben ihre Hinweise bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2 weiter.

