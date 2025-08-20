POL-LIP: Detmold. Besitzer von Cube-Rad gesucht.

Lippe (ots) - In der vergangenen Woche wurden mehrere geparkte Autos im Bereich Bad Salzuflen angegangen. In der Straße "Im Neuen Land" schlugen Unbekannte zwischen Dienstag und Freitag (12. - 15.08.2025) die Scheibe eines Smarts ein, der dort auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Ob etwas aus dem Wagen gestohlen wurde, ist noch unklar. Auch in der Alten Vlothoer Straße verschaffte sich jemand durch das ...

