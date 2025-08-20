POL-LIP: Detmold. Besitzer von Cube-Rad gesucht.
Lippe (ots)
Im Bereich der Lemgoer Straße wurde am 03.08.2025 ein hellgraues, hochwertiges Fahrrad der Marke "Cube" aufgefunden und sichergestellt, das bislang niemandem zugeordnet werden konnte. Es ist davon auszugehen, dass es aus einem Diebstahl stammt. Wer das Rad als sein eigenes erkennt, meldet sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
