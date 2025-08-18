Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Kontrolle verloren - Auto landet auf dem Dach.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag (17.08.2025) gegen 12.10 Uhr kam ein Autofahrer von der Höxterstraße ab. Der 39-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in Richtung Lügde, als ihm eigenen Angaben zufolge plötzlich schwarz vor Augen wurde. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Mercedes landete auf dem Dach. Der Mann aus Bad Pyrmont wurde dabei leicht verletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Wagen abgeschleppt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

