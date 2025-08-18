PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Verkehrsunfall beim Wenden - Radfahrer übersehen.

Lippe (ots)

Auf der Detmolder Straße ereignete sich am Freitagmittag (15.08.2025) gegen 12 Uhr ein Verkehrsunfall bei einem Wendemanöver. Eine 51-Jährige aus Enger fuhr mit ihrem VW Transporter in Richtung Hauptstraße und beabsichtigte in einer Grundstückseinfahrt zu wenden. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Rennradfahrer, der in Richtung Helpup unterwegs war. Der 60-Jährige aus Lage wurde von dem VW erfasst, stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

