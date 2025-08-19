POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruch in Kiosk.
Lippe (ots)
In der Rintelner Straße sind Einbrecher zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (17./18.08.2025) in einen Kiosk eingestiegen. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter diverse Tabakwaren. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wählt bitte die Rufnummer (05231) 6090.
