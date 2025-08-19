PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruch in Kiosk.

Lippe (ots)

In der Rintelner Straße sind Einbrecher zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (17./18.08.2025) in einen Kiosk eingestiegen. Über eine Tür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt in das Geschäft. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter diverse Tabakwaren. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen: Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, wählt bitte die Rufnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

