Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Mehrere Autos beschädigt.

Lippe (ots)

In der vergangenen Woche wurden mehrere geparkte Autos im Bereich Bad Salzuflen angegangen.

In der Straße "Im Neuen Land" schlugen Unbekannte zwischen Dienstag und Freitag (12. - 15.08.2025) die Scheibe eines Smarts ein, der dort auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war. Ob etwas aus dem Wagen gestohlen wurde, ist noch unklar.

Auch in der Alten Vlothoer Straße verschaffte sich jemand durch das Einschlagen einer Scheibe zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag (14./15.08.2025) Zugang zu einem Renault Trafic, der auf einem Parkplatz einer Klinik stand. Das Auto wurde durchsucht, entwendet wurde augenscheinlich nichts.

Am Freitagmorgen (15.08.2025) gegen 5 Uhr bemerkten Anwohner in der Asper Straße einen lauten Knall. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte dort zwei Fahrzeuge beschädigt - vermutlich mit einem Stein. An einem Ford Focus beschädigten sie eine Scheibe, gelangten jedoch nichts ins Innere. Bei einem Sean Leon wurde die Scheibe zerstört und eine Geldbörse entwendet. Eine Zeugin beobachtete, wie eine männliche, schlanke Person mit dunkler Jeans und dunklem Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf dem Rücken in Richtung Weinbergstraße davonrannte.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen zu den Taten und bittet unter der Rufnummer (05231) 6090 um sachdienliche Hinweise.

