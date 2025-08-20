Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Von Ausbildung bis Auszeichnung: Feuerwehr-Wochenende in der Samtgemeinde Flotwedel

Am vergangenen Wochenende standen gleich zwei besondere Termine für die Feuerwehren der Samtgemeinde Flotwedel an. Am Samstag, den 16. August, legten 14 Feuerwehrangehörige erfolgreich die Prüfung zur Qualifikationsstufe 2 der Modularen Grundlagenausbildung ab. Einen Tag später, am Sonntag, den 17. August, wurden im Rahmen einer Feierstunde die Einsatzkräfte geehrt, die während des Winterhochwassers 2023/2024 im Einsatz waren.

Prüfung zur Qualifikationsstufe 2

Die modulare Grundlagenausbildung (MGA) wurde in Niedersachsen 2024 eingeführt und löste die bisherige Truppmannausbildung ab. Sie ist in mehrere Stufen gegliedert und bildet die verbindliche Grundlage für alle neuen Mitglieder der Einsatzabteilungen. Während die Qualifikationsstufe 1 zur Teilnahme an Einsätzen "unter Anleitung" befähigt, vermittelt die Stufe 2 das notwendige Wissen und Können, um eigenständig als Truppmitglied tätig zu werden.

Am Samstag traten 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Prüfung an. In drei praktischen Szenarien mussten sie ihr erlerntes Wissen anwenden. Gefordert waren eine technische Hilfeleistung, ein Löschangriff sowie eine Leiterübung. Die Prüfer zeigten sich mit den gezeigten Leistungen zufrieden. Besonders hervorgehoben wurden die gründliche Vorbereitung sowie die gute Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe. Mit dem Bestehen der Prüfung haben die Feuerwehrangehörigen einen weiteren wichtigen Schritt in ihrer Ausbildung absolviert und stehen ihren Ortsfeuerwehren nun mit erweiterten Kenntnissen zur Verfügung.

Ehrung für den Hochwassereinsatz

Am Sonntag folgte die Anerkennung für einen besonderen Einsatz. Knapp 160 Feuerwehrangehörige nahmen stellvertretend für die mehr als 360 eingesetzten Kräfte an einer Feierstunde teil, bei der Samtgemeindebürgermeister Böse gemeinsam mit den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden die Ehrungen überreichte.

Während des Winterhochwassers 2023/2024 waren die Einsatzkräfte über Tage und Nächte hinweg gefordert. Sie sicherten Ortschaften, verbauten tausende Sandsäcke und leisteten direkte Hilfe für betroffene Bürgerinnen und Bürger. Unterstützt wurden sie dabei von hunderten zivilen Helferinnen und Helfern, die unermüdlich beim Füllen der Sandsäcke anpackten. Nur durch dieses Zusammenspiel aus Feuerwehr und Bevölkerung konnte die Lage bewältigt werden. Die Ehrungen machten deutlich, wie groß der Einsatzwille war und welch hohen Stellenwert das Ehrenamt in den Feuerwehren hat.

