FW Flotwedel: Aktivenversammlung der Ortsfeuerwehr Eicklingen / Führungswechsel bei der Jugendfeuerwehr

FW Flotwedel: Aktivenversammlung der Ortsfeuerwehr Eicklingen

Am 15. August 2025 kamen die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Eicklingen zu ihrer Aktivenversammlung im Feuerwehrhaus zusammen. Ortsbrandmeister Wolfgang Fricke begrüßte neben zahlreichen aktiven Kameradinnen und Kameraden auch Gemeindebrandmeister Sascha Engel.

In seinem Jahresrückblick berichtete Fricke von bislang 23 Einsätzen. Darüber hinaus nahmen die Mitglieder an verschiedenen Lehrgängen teil, unter anderem an einem Erste-Hilfe-Kurs. Mit Alexander Cwik, der erfolgreich den Führerschein der Klasse CE absolvierte, konnte ein weiterer Einsatzfahrer hinzugewonnen werden. Auch das gemeinsam mit dem Förderverein ausgerichtete Osterfeuer stieß erneut auf große Resonanz in der Bevölkerung.

Einen Schwerpunkt der Versammlung stellten die anstehenden Wahlen dar. In ihren Ämtern bestätigt wurden hierbei Ortsbrandmeister Wolfgang Fricke sowie sein Stellvertreter Christian Barth. Für die Gruppenführerposten wählten die Mitglieder Marcel Neumann, Axel Eggemann und Alexander Gruber (1. Gruppe), Ingo Kruse, Patrick Schepelmann und Tim Schumacher (2. Gruppe) sowie Jonas Thiedmann, Tim Herrmann und Dirk Markgraf (3. Gruppe).

Ein besonderes Augenmerk lag in diesem Jahr auf der Jugendfeuerwehr. Nach 14 Jahren gaben Jugendfeuerwehrwart Axel Eggemann und sein Stellvertreter Martin Künnemann bekannt, nicht erneut zur Wahl anzutreten. Sie schlugen ein neues Team vor, das sich bereits zuvor in der Jugendarbeit engagiert hatte. Finn Höper, bislang stellvertretender Jugendwart, sowie Christian Fulst und Daniela Deuter aus dem Betreuerteam wurden gewählt und übernehmen künftig gemeinsam die Leitung der Jugendfeuerwehr Eicklingen.

Darüber hinaus wurden weitere Funktionen neu besetzt: Linus Krumm ist neuer Gerätewart, vertreten wird er von Felix Brandes. Zum Sicherheitsbeauftragten wählten die Mitglieder Andreas Kamin. In ihren Funktionen wiedergewählt wurden Dirk Markgraf als Atemschutzwart, Alexander Gruber als Kleiderwart und Lisa Krüger als Schriftführerin.

Im Anschluss nahmen Gemeindebrandmeister Sascha Engel, Ortsbrandmeister Wolfgang Fricke und Stellvertreter Christian Barth mehrere Beförderungen vor. Sebastian Block wurde zum Feuerwehrmann ernannt. Felix Brandes und Linus Krumm erhielten den Dienstgrad Oberfeuerwehrmann, Alexander Gruber wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert.

Fricke gratulierte allen Gewählten und Beförderten und dankte den ausgeschiedenen Funktionsträgern für ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Mit dem Jahresmotto des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen "Wichtiger denn je - Deine Feuerwehr" schloss er die Versammlung.

