FW Flotwedel: PKW-Brand erfordert Einsatz der Ortsfeuerwehr Offensen

Feuerwehr Flotwedel

K50 - Offensen > Langlingen (ots)

Am Donnerstag, den 07. August 2025, wurde die Feuerwehr Offensen von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle gegen 10 Uhr zu einem brennenden PKW auf der K50 zwischen Offensen und Langlingen alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im Bereich des Motors im Heckbereich eines historischen VW Käfer aus den 70er Jahren.

Nach einer ersten Erkundung und der Vergewisserung, dass sich keine Personen mehr im Fahrzeug befanden, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung mit der Schnellangriffsvorrichtung des Löschfahrzeuges vor. Somit konnte ein schneller Löscherfolg erzielt werden und nach wenigen Minuten "Feuer aus" gemeldet werden. Bei den anschließenden Nachlöscharbeiten, welche mit der Wärmebildkamera kontrolliert wurden, konnte ein Austreten von Kraftstoff festgestellt werden. Der ausgetretene Kraftstoff wurde umgehend mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen. Infolgedessen ließ der Einsatzleiter die untere Wasserbehörde informieren, da bereits ein Teil des Kraftstoffs in den Seitenraum eingedrungen war. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden und die Feuerwehr Offensen nach knapp einer halben Stunde wieder einrücken.

Hinsichtlich der Brandursache und dem entstandenen Sachschaden können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Offensen, der stellvertretende Gemeindebrandmeister sowie ein Streifenwagen der Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell