Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ölfilm auf der Aller - Leckgeschlagener Hydraulikzylinder sorgt für Feuerwehreinsatz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Flotwedel/Celle (ots)

Für einen überörtlichen Feuerwehreinsatz sorgte am Abend des 27. Juli 2025 ein undichter Hydraulikzylinder an der Wehranlage Oppershausen. Infolge der gemeldeten Leckage wurde um 21:20 Uhr die Ortsfeuerwehr Offensen zu einer technischen Hilfeleistung in den Grashofsweg alarmiert.

Vor Ort eingetroffen konnten die Einsatzkräfte schnell den beschädigten Zylinder ausfindig machen. Versuche die zuständige Behörde, in diesem Fall den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (kurz: NLWKN), über die Leitstelle zu kontaktieren, scheiterten aufgrund fehlender, aktueller Kontaktdaten. Durch den glücklichen Zufall, dass ein vor Ort befindlicher Kamerad einen persönlichen Kontakt zum NLWKN pflegte, konnte dieser auf dem kurzen Dienstweg direkt kontaktiert und somit ein Mitarbeiter zur Einsatzstelle beordert werden. Ferner wurde die Aller im Bereich der Allerbrücke zwischen Wienhausen und Oppershausen in Augenschein genommen. Diese Erkundung ergab, dass sich der Ölschleier bereits bis zu dieser Brücke ausgedehnt hatte und weitreichendere Maßnahmen zur erfolgreichen Gefahrenabwehr ergriffen werden müssen. Infolgedessen wurde durch den Einsatzleiter eine Nachalarmierung der Feuerwehr Celle veranlasst, welche im Bereich Osterloh eine Ölsperre setzen sollte.

Mit dem knapp 45 Minuten später eintreffenden Behördenmitarbeiter wurden anschließend diverse Möglichkeiten diskutiert, welche das Austreten von weiterem Hydrauliköl unterbinden sollten und welche Folgen ein Ausfall der Wehrverschlüsse hätte. Nach Angaben des sachkundigen Mitarbeiters hätte der Ausfall der Wehrverschlüsse eine teilweise Brachlage der Aller und umliegender Flüsse und Bäche zur Folge, welches es zu verhindern galt.

Da jedoch allen Beteiligten klar wurde, dass alle möglichen Maßnahmen lediglich verzögernde Wirkung hätten und ausschließlich die vollständige Instandsetzung der Anlage einen Ausfall der Anlage verhindern kann, unterstützen die Einsatzkräfte den Betreiber beim Absperren relevanter Ventile. Somit wurde laut Aussagen des Betreibers eine maximale Verzögerung erwirkt und die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel konnten die Einsatzstelle nach knapp zwei Stunden an den Betreiber übergeben und den Einsatz beenden.

Die Kräfte des Chemie- und Strahlenschutzzuges der Feuerwehr Celle waren parallel gemeinsam mit der Ortsfeuerwehren Celle - Hauptwache und Altencelle mit dem Setzen einer Ölsperre im Bereich Osterloh befasst. Diese Maßnahmen konnten analog zu den Arbeiten im Flotwedel abgeschlossen werden. Die vor Ort ausgebrachten Ölsperren verbleiben bis auf Weiteres am Einsatzort.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell