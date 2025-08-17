Polizei Hagen

POL-HA: Schussabgabe in Priorei

Hagen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:15 Uhr, meldete ein Zeuge mehrere Schüsse gehört zu haben. Verursacher war wohl ein Nachbar, der auf seinem Balkon stand. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 47-jährige Deutsche angetroffen werden. Vor seinem Balkon konnten Reste von Böllern aufgefunden werden. Auf Befragung gab der "Schütze" ebenfalls an, mit einer Gaspistole in die Luft geschossen zu haben. Verletzt wurde niemand und dem Mann wurde sein Fehlverhalten deutlich aufgezeigt. Weiterhin wurde die Gaspistole durch die Beamten sichergestellt. Ihn erwartet darüber hinaus noch ein Strafverfahren, da die Benutzung der Gaspistole außerhalb von Schießstätten strafbar ist. (Th.St.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell