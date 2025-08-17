PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schussabgabe in Priorei

Hagen (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 20:15 Uhr, meldete ein Zeuge mehrere Schüsse gehört zu haben. Verursacher war wohl ein Nachbar, der auf seinem Balkon stand. Bei Eintreffen der Polizei konnte der 47-jährige Deutsche angetroffen werden. Vor seinem Balkon konnten Reste von Böllern aufgefunden werden. Auf Befragung gab der "Schütze" ebenfalls an, mit einer Gaspistole in die Luft geschossen zu haben. Verletzt wurde niemand und dem Mann wurde sein Fehlverhalten deutlich aufgezeigt. Weiterhin wurde die Gaspistole durch die Beamten sichergestellt. Ihn erwartet darüber hinaus noch ein Strafverfahren, da die Benutzung der Gaspistole außerhalb von Schießstätten strafbar ist. (Th.St.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 08:11

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Hagen (ots) - Am gestrigen Abend befuhr ein 66- jähriger Autofahrer die Becheltestraße und beabsichtigte auf das Gelände der dortigen Tankstelle zu fahren. Dabei übersah er die 61-jährige E-Scooter Fahrerin, die auf dem Gehweg in Richtung Herdecke unterwegs war. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Die E-Scooter-Fahrerin kam zu Fall, verletzte sich zum Glück aber nur leicht und ist in ein Hagener Krankenhaus ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 08:09

    POL-HA: PKW Brand im Bereich Tücking

    Hagen (ots) - In der Nacht zu Samstag, 16.08.2025, kam es im Bereich Tücking zu einem PKW Brand. Der Fahrzeugführer stellte während der Fahrt zunächst fest, dass die Motorleuchte aufleuchtete, konnte aber ohne Einschränkungen weiterfahren. Passanten machten den Fahrer letztlich auf den Brand aufmerksam. Der Fahrer konnte unbeschadet das Fahrzeug verlassen. Der Pkw Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren