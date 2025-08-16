PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: PKW Brand im Bereich Tücking

Hagen (ots)

In der Nacht zu Samstag, 16.08.2025, kam es im Bereich Tücking zu einem PKW Brand. Der Fahrzeugführer stellte während der Fahrt zunächst fest, dass die Motorleuchte aufleuchtete, konnte aber ohne Einschränkungen weiterfahren. Passanten machten den Fahrer letztlich auf den Brand aufmerksam. Der Fahrer konnte unbeschadet das Fahrzeug verlassen. Der Pkw Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Gefahren für Außenstehende bestanden nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Th.St

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

