Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer fährt mit 1,6 Promille und ohne Versicherungsschutz über die Bergstraße

Hagen-Mitte (ots)

Um 23.20 Uhr geriet ein Hagener am Donnerstag (14.08.2025) in der Bergstraße in eine Polizeikontrolle. Aufgefallen war der 32-Jährige den Beamten, als er mit einem E-Scooter auffallend mittig auf der Straße fuhr. Die Streifenwagenbesatzung forderte den Mann über das Beifahrerfenster auf, seine Fahrt zu unterbrechen. Zunächst reagierte der Hagener nicht, dann kam er der Anordnung bei der zweiten Ansprache nach. Während er den Einsatzkräften seinen Ausweis übergab, nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch wahr. Der 32-Jährige willigte freiwillig in die Durchführung eines Atemalkohol- sowie eines Drogenvortests vor Ort ein. Der Betäubungsmitteltest verlief negativ, der Mann hatte jedoch einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,6 Promille. Während der Kontrolle stellten die Beamten zusätzlich fest, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters keine Gültigkeit mehr besaß. Es handelte sich um ein Kennzeichen für das Versicherungsjahr 2024. Der Mann gab an, nicht damit gerechnet zu haben, solch einen hohen Atemalkoholwert zu haben. Er habe auch nicht gewusst, dass er jährlich ein neues Kennzeichen bei seiner Versicherung beantragen muss. Er sei davon ausgegangen, dass dies automatisch weiterläuft. Auf der Wache musste der 32-Jährige eine Blutprobe abgeben. Das Führen des Elektrokleinstfahrzeugs wurde ihm bis auf Weiteres untersagt. Er erhielt eine Strafanzeige aufgrund der Trunkenheitsfahrt und bezüglich des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

