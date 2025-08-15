PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Frau aus Herdecke stürzt bei Unfall mit E-Scooter gegen eine Laterne

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße verletzte sich eine 21-Jährige, nachdem sie versehentlich während der Fahrt mit ihrem E-Scooter gegen eine Laterne prallte. Am Donnerstag (14.08.2025) war die Herdeckerin um 10:50 Uhr auf der Altenhagener Brücke in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Sie gab bei der Unfallaufnahme an, dass die Reifen blockierten, nachdem sie bremste. Während des daraus resultierenden Sturzes stieß sie mit dem Gesicht gegen die Laterne. Die verletzte Frau wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen, um sich behandeln zu lassen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 07:35

    POL-HA: Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss angehalten

    Hagen-Vorhalle (ots) - Nach einer Verkehrskontrolle muss sich ein Autofahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. In der Eichendorffstraße stoppten Polizisten den 44-Jährigen am Donnerstag (14.08.2025) gegen 20.40 Uhr, weil er mit leicht ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:57

    POL-HA: Ladendiebstahl mit griffbereitem Tierabwehrspray in der Tasche

    Hagen-Mitte (ots) - Mit einem griffbereiten Tierabwehrspray in der Tasche begingen eine 49-Jährige und ein 23-Jähriger Mittwochabend (13.08.2025) einen Ladendiebstahl. Um 21.45 Uhr suchten die beiden einen Supermarkt in der Mittelstraße auf. Sie wollten Lebensmittel im Wert von knapp 100 Euro entwenden und packten die Ware dafür in zwei leere Plastiktüten eines ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 11:14

    POL-HA: Streit im Straßenverkehr endet mit Polizeieinsatz und Fahrt ins Krankenhaus

    Hagen-Eilpe (ots) - Aufgrund einer Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr und einer daraus resultierenden Körperverletzung erhielten Polizisten Mittwochabend (13.08.2025) einen Einsatz in der Delsterner Straße. Eine Zeugin gab an, dass sie ihrem Bruder um 18 Uhr beim Rückwärtsfahren aus der Grubenstraße in die Delsterner Straße helfen wollte, da dieser erst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren