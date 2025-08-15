Polizei Hagen

POL-HA: Frau aus Herdecke stürzt bei Unfall mit E-Scooter gegen eine Laterne

Hagen-Altenhagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße verletzte sich eine 21-Jährige, nachdem sie versehentlich während der Fahrt mit ihrem E-Scooter gegen eine Laterne prallte. Am Donnerstag (14.08.2025) war die Herdeckerin um 10:50 Uhr auf der Altenhagener Brücke in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Sie gab bei der Unfallaufnahme an, dass die Reifen blockierten, nachdem sie bremste. Während des daraus resultierenden Sturzes stieß sie mit dem Gesicht gegen die Laterne. Die verletzte Frau wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen, um sich behandeln zu lassen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell