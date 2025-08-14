PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit griffbereitem Tierabwehrspray in der Tasche

Hagen-Mitte (ots)

Mit einem griffbereiten Tierabwehrspray in der Tasche begingen eine 49-Jährige und ein 23-Jähriger Mittwochabend (13.08.2025) einen Ladendiebstahl. Um 21.45 Uhr suchten die beiden einen Supermarkt in der Mittelstraße auf. Sie wollten Lebensmittel im Wert von knapp 100 Euro entwenden und packten die Ware dafür in zwei leere Plastiktüten eines anderen Geschäfts. Zunächst legten sie andere Waren auf das Kassenband, die Tüten hielten sie nach Angaben einer Mitarbeiterin jedoch im Einkaufswagen unter einer Jacke versteckt. Nach dem Bezahlvorgang sprach die Kassiererin die Ladendiebe auf die beiden mitgeführten Plastiktüten an und verständigte anschließend die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung fertigte nach dem Einsatz eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

