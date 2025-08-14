PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener schläft am Steuer ein - Polizist zieht Handbremse und verhindert Unfall

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) rief eine Zeugin gegen 12:50 Uhr die Polizei zur Straße Am Bügel. Kurz zuvor war ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann in einen VW-Transporter gestiegen. Er startete den Motor, rollte einige Meter nach vorn und blieb stehen. Die Polizisten fanden den 43-Jährigen schlafend am Steuer vor. In der Hand hielt er eine Wodkaflasche und den Autoschlüssel. Nur mit Mühe gelang es den Beamten, den Mann zu wecken. Der Betrunkene löste daraufhin die Handbremse. Der VW setzte sich am Gefälle in Bewegung. Ein Zusammenstoß mit dem sich davor befindlichen Fahrzeug konnte nur verhindert werden, indem ein Polizist über den auf dem Fahrersitz sitzenden Hagener sprang und die Handbremse wieder anzog. Die Beamten brachten den Mann auf die Polizeiwache, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, legten eine Anzeige vor und stellten seinen Führerschein sicher. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

