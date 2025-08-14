Polizei Hagen

POL-HA: Fahrt unter dem Einfluss von Cannabis endet in Polizeikontrolle

Hagen-Mitte (ots)

Ein Hagener erhielt am Mittwoch (13.08.2025) eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In der Frankfurter Straße war der 21-Jährige gegen 2.45 Uhr mit einem Opel unterwegs. Gegenüber der Polizei gab er an, am Vortag Cannabis konsumiert zu haben. Er hätte nicht gewusst, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln kein Fahrzeug führen darf. Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv und bestätigte die Angabe des Mannes in Bezug auf den Konsum des Rauschmittels. Der 21-jährige Hagener musste die Polizisten für die Entnahme einer Blutprobe zur Wache begleiten. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Der Hagener gab nach der Maßnahme an, dies verstanden zu haben. (arn)

