POL-HA: 1. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen nach Tötungsdelikt in Wehringhausen - Fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bereits am 06. Mai 2025 kam es in Wehringhausen zu einem Tötungsdelikt. Dabei verletzten mehrere Männer einen 26-Jährigen in der Buscheystraße mit Hieb- und Stichwaffen sowie durch Schläge so schwer, dass er kurze Zeit später in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb. (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6028021) Noch am Abend der Tat nahmen Polizeibeamte zwei Tatverdächtige (23 und 21) vorläufig fest. Die eingesetzte Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen sichtete bei ihrer intensiven Ermittlungsarbeit unter anderem Videomaterial einer in der Nähe zum Tatort angebrachten Kamera und führte Zeugenvernehmungen durch. Es gelang den Ermittlern, alle an der Tat beteiligten Männer zu identifizieren. Auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft wurden gegen insgesamt sechs von ihnen (21 - 29) Haftbefehle erlassen, von denen fünf bereits vollstreckt wurden. Ein Tatverdächtiger ist noch auf der Flucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an (sen).

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

