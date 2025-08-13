Polizei Hagen

POL-HA: Vier Keller im Wohnhaus in Haspe aufgebrochen

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) riefen Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Lindental die Polizei. Unbekannte hatten sich offenbar zwischen Sonntag und Dienstagnachmittag unbemerkt Zugang zum Objekt verschafft. Anschließend gelangten sie in den Keller des Hauses, wo sie mit vermutlich mitgebrachtem Werkzeug mehrere Schlösser und Kloben durchtrennten. Dazu nutzten sie vermutlich einen Bolzenschneider. Danach gelang ihnen die Flucht. Die Täter richteten vermutlich mehr Schaden an, als sie Beute machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell