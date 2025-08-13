PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht in der Innenstadt gesucht - E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Fußgänger

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger flüchtete ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer am Dienstagabend (12.08.2025) in der Innenstadt von der Unfallstelle. Gegen 19.20 Uhr überquerte ein 17-jähriger Hagener zu Fuß aus Richtung der Arndtstraße kommend die Rathausstraße. Von der Rembergstraße aus fuhr ein Mann mit seinem E-Scooter in Richtung Innenstadt und erfasste den Fußgänger. Diesem fiel bei dem Zusammenstoß das Smartphone aus der Hand und zerbrach. Außerdem verletzte er sich leicht an der Schulter. Der E-Scooter-Fahrer rief nur "Entschuldigung" und fuhr weiter. Obwohl der 17-Jährige ihn dazu aufforderte, stehen zu bleiben, hielt der Unbekannte nicht an und flüchtete somit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Leichtverletzte beschrieb ihn den Polizeibeamten gegenüber als etwa 170 bis 175 cm groß. Er hatte einen dunklen Vollbart, kurze, schwarze, gelockte Haare und war dunkel gekleidet. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

