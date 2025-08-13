PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung am Parteibüro des CDU-Kreisverbandes Hagen

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Mittwoch (13.08.2025) eine Scheibe des Parteibüros des CDU-Kreisverbandes Hagen in der Innenstadt und sprühten Graffiti an eine angrenzende Wand. Gegen 05.30 Uhr erkannte ein Zeuge die Sachbeschädigung an dem Gebäude in der Rathausstraße und alarmierte die Polizei. Vor der gesprungenen Scheibe lag ein Stein, den die Polizisten als Tatmittel sicherstellten. Beamte des Staatschutzes der Hagener Polizei übernahmen die Ermittlungen noch am Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 08:41

    POL-HA: Aufmerksame 93-Jährige durchschaut Betrugsversuch

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Eine Seniorin aus Wehringhausen erhielt am Dienstag (12.08.2025) einen Anruf von Betrügern, reagierte jedoch vorbildlich. Nachmittags versuchte ein Mann, sich zunächst als Arzt ihrer Schwiegertochter auszugeben. Dann wiederum wollte ihr der Mann erzählen, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht habe und sich im Gefängnis befinde. Sie solle nun Geld hinterlegen. Die 93-Jährige durchschaute ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 07:31

    POL-HA: Unbekannter greift Zeitungsboten mit Pfefferspray an

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter griff in der Nacht auf Mittwoch (13.08.2025) in Wehringhausen einen Zeitungsboten an und flüchtete unerkannt. Der 43-jährige Hagener trug gegen 03.00 Uhr Zeitungen in der Oberen Rehstraße aus. Als er zurück zur Eugen-Richter-Straße ging, kam der Unbekannte aus Richtung der Sporthalle auf ihn zu. Er war in Begleitung einer jungen Frau. Aus nicht bekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren