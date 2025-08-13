Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung am Parteibüro des CDU-Kreisverbandes Hagen

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Mittwoch (13.08.2025) eine Scheibe des Parteibüros des CDU-Kreisverbandes Hagen in der Innenstadt und sprühten Graffiti an eine angrenzende Wand. Gegen 05.30 Uhr erkannte ein Zeuge die Sachbeschädigung an dem Gebäude in der Rathausstraße und alarmierte die Polizei. Vor der gesprungenen Scheibe lag ein Stein, den die Polizisten als Tatmittel sicherstellten. Beamte des Staatschutzes der Hagener Polizei übernahmen die Ermittlungen noch am Tatort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell