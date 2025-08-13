Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt aufgrund eines medizinischen Notfalls

Hagen-Dahl (ots)

Auf der Delsterner Straße in Dahl stürzte Dienstagnachmittag (12.08.2025) ein Radfahrer. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes gaben an, dass der Hagener zunächst die Behandlung verweigerte und sich nicht helfen lassen wollte. Erst mit Überzeugungsarbeit ließ er sich helfen. Der 33-Jährige kam nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aufgrund eines medizinischen Notfalls zu Fall, als er gegen 13.50 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Weg zur Arbeit war. Der Mann konnte sich nicht an den Unfall erinnern. Die Rettungswagenbesatzung brachte den Hagener zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

