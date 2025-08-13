PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt aufgrund eines medizinischen Notfalls

Hagen-Dahl (ots)

Auf der Delsterner Straße in Dahl stürzte Dienstagnachmittag (12.08.2025) ein Radfahrer. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes gaben an, dass der Hagener zunächst die Behandlung verweigerte und sich nicht helfen lassen wollte. Erst mit Überzeugungsarbeit ließ er sich helfen. Der 33-Jährige kam nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aufgrund eines medizinischen Notfalls zu Fall, als er gegen 13.50 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Weg zur Arbeit war. Der Mann konnte sich nicht an den Unfall erinnern. Die Rettungswagenbesatzung brachte den Hagener zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren