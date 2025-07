Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Recklinghausen/ Marl/ Castrop-Rauxel/ Datteln: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Anwohner konnten am Freitagnachmittag (17:15 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher bei der Flucht beobachten. Als die Zeugen zu Fuß auf der Straße "Unterberg" unterwegs waren, sahen sie einen Mann, der über den Zaun ihres Grundstücks kletterte und im Anschluss flüchtete. Kurz darauf bemerkten sie den Einbruch in die Erdgeschosswohnung. Nach ersten Ermittlungen gelangte der Unbekannte über ein Fenster in die Wohnung, durchsuchte dort mehrere Räume und entwendete Bargeld und Schmuck. Die Zeugen können den Mann wie folgt beschreiben: Ca. 1,80 Meter - sportlich und schlank - 20-25 Jahre alt - grüner Rucksack - dunkle Hose - helle Cap

Recklinghausen:

In der Zeit von Freitagnachmittag (17:00 Uhr) bis Samstagmorgen (05:45 Uhr) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Fleischerei an der Salentinstraße. Dazu entfernten sie zunächst ein Fenstergitter und warfen dann die Scheibe ein. Unter anderem mit Bargeld flüchteten die Unbekannten über den Einstiegsweg.

Marl:

Eine Anwohnerin konnte am Samstagmittag zwei mutmaßliche Einbrecher in die Flucht schlagen. Zwei unbekannte Männer verschafften sich gegen 11:50 Uhr Zugang zu einem Garten eines Einfamilienhauses auf der Holsteiner Straße. Dort versuchten sie ein Fenster aufzuhebeln. Als die Anwohnerin den Einbruchsversuch bemerkte und auf sich aufmerksam machte, ergriffen die bislang unbekannten Männer die Flucht. Personenbeschreibung: 1. Mann: - ca. 30-35 Jahre alt - breite Schultern - dunkles, volles Haar - Vollbart - rosa Hemd - dunkle Hose 2. Mann: - kleiner und schmaler Körperbau - helles Hemd - Cap - schwarzes Dreieckstuch vor Mund und Nase

Castrop-Rauxel:

Auf dem Hellweg hebelten bislang unbekannte Täter das Fenster einer Doppelhaushälfte auf. Im Wohnhaus durchsuchten sie sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Unbekannten flüchteten vermutlich über die Haustür. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Der Einbruch passierte in der Zeit von Freitag (17:00 Uhr) bis Sonntag (21:30 Uhr)

Datteln:

Am vergangenen Wochenende gab es an der Böckenheckstraße einen Einbruch mit einem Gullideckel. Unbekannte Täter verschafften sie über eine zuvor eingeworfene Glastür Zutritt zu einem Jugendzentrum. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell