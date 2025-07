POL-RE: Castrop-Rauxel: Mann versucht Halskette zu entreißen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Nach einem Auto-Diebstahl bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Zeit von Freitagnachmittag (16:30 Uhr) bis Samstagmorgen (08:15 Uhr) entwendeten bislang unbekannte Täter einen silbernen Mazda 5. Das Auto mit Recklinghäuser Kennzeichen stand im Tatzeitraum am Ostring. Hinweise werden unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegengenommen. Rückfragen für Medienschaffende bitte an: Polizeipräsidium Recklinghausen Pia Weßing Telefon: 02361 55 1032 ...

