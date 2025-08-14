Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibekannter Mann leistet Widerstand und beleidigt Einsatzkräfte

Hagen-Mitte (ots)

Am Berliner Platz leistete ein polizeibekannter Mann am Mittwoch (13.08.2025) gegen 7 Uhr Widerstand gegen die Polizei. Der 27-Jährige hielt sich am ZOB auf, belästigte andere Fahrgäste und hörte laut Musik. Als die Beamten ihn aufforderten, sich auszuweisen, weigerte er sich. Der Mann war stark alkoholisiert, hatte Stimmungsschwankungen und war aggressiv. Er zeigte sich derart unkooperativ, sodass die Streifenwagenbesatzung Unterstützung durch weitere Einsatzkräfte anforderte. Der 27-Jährige hatte ein bestehendes Bereichsbetretungsverbot für den Hagener Hauptbahnhof, zu dem auch der ZOB gehört. Deshalb erteilten die Polizisten dem Mann einen erneuten Platzverweis. Auch dieser Aufforderung kam er nicht nach und schlug stattdessen nach der Hand einer Beamtin. Als er in Gewahrsam genommen wurde, sperrte er sich, trat um sich, zog an der Uniform der Einsatzkräfte und baute sich körperlich auf. Immer wieder wollte der 27-Jährige vergeblich die Fixierung lösen, um aus dem Streifenwagen fliehen zu können. Als er angeschnallt wurde, begann er erneut, mit den Beinen um sich zu treten. Auch bevor er in eine Zelle gebracht wurde, sperrte er sich und beleidigte die eingesetzten Beamten mit den Äußerungen "Du Hurensohn" und "Ich ficke deine Mutter". Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Widerstand und Beleidigung. Darüber hinaus fertigten die Polizisten einen Bericht aufgrund des Verstoßes gegen das Bereichsbetretungsverbot. (arn)

