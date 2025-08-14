Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt bei starkem Bremsmanöver über den Lenker

Hagen-Boele (ots)

Im Bereich der Einmündung zum Stukenweg stürzte am Mittwoch (13.08.2025) ein Radfahrer. Der 45-Jährige fuhr gegen 14.50 Uhr durch die Sonntagstraße in Richtung der Schwerter Straße. Nach eigenen Angaben sah er eine Bodenerhebung zu spät, bremste dann stark ab und stürzte deshalb über den Lenker. Ersthelfer kümmerten sich um den leicht verletzten Hagener und wählten den Notruf. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 45-Jährigen anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Arbeitskollege des Mannes nahm das Fahrrad in Obhut. (arn)

