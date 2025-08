POL-OG: Baden-Baden - Gedenksäule umgerissen, Polizei sucht Zeugen

Lahr (ots) - Am Samstagabend sollen zwei bislang unbekannte Jugendliche ein Fahrzeug beschädigt haben. Der Fahrer eines Peugeot soll gegen 21:45 Uhr die B415 in Richtung A5 befahren und an der Ampel, Höhe der Römerstraße, verkehrsbedingt gewartet haben. Währenddessen sollen die Jugendlichen, die auf E-Scootern unterwegs waren, einen Apfel auf das Beifahrerfenster geworfen haben, wodurch am Türrahmen eine Delle ...

