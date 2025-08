Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Riskantes Überholmanöver, wer wurde gefährdet?

Offenburg (ots)

Nach einem riskanten Überholmanöver haben Beamte des Polizeipostens Wolfach gegen einen 19 Jahre alten Mercedes-Fahrer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Heranwachsende hatte am späten Sonntagnachmittag in der Straße "Frohnau" mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Smart überholt und hierbei leichtsinnig die Gefährdung eines Entgegenkommenden in Kauf genommen. Auf diesem Streckenabschnitt ist die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer festgelegt. Während der 19-Jährige eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden konnte, sind die Ermittler noch auf der Suche nach dem entgegenkommenden und durch die Fahrweise des Mercedes-Lenkers gefährdeten Autofahrers/Autofahrerin. Der betroffene Fahrer/Fahrerin oder wer Hinweise zu dessen Fahrzeug oder Identität geben kann, setzt sich bitte unter der Rufnummer: 07834 8357-0 mit den Beamten des Polizeipostens Wolfach in Verbindung.

/wo

