POL-OG: Baden-Baden - Platzverweis nach Streit

Baden-Baden (ots)

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagmorgen an der Bushaltestelle am Augustaplatz. Zwei 28 Jahre alte Männer sollen hierbei gegen 6:15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zunächst eine verbale und danach auch eine körperliche Auseinandersetzung ausgetragen haben. Laut Zeugenaussagen soll einer der beiden Streithähne auch ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit bedroht haben. Ein Messer war allerdings von einer alarmierten Streifenbesatzung des Polizeireviers Baden-Baden nicht aufzufinden. Neben ausgesprochenen Platzverweisen sehen die beiden Endzwanziger auch einen Strafverfahren entgegen.

