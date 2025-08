Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Wohnungseinbruch

Bühl, Weitenung (ots)

Am Samstag zwischen 18:30 Uhr und 22:30 Uhr ist es in der Ottenhofener Straße zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Ein bislang unbekannter Einbrecher verschaffte sich über eine Terrassentür gewaltsam Zugang, indem er die Terrassentüre mit einem noch unbekannten Gegenstand aufhebelte. In der Wohnung wurde die dortige Einrichtung von mehreren Zimmern durchwühlt. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Schnellladekabel entwendet worden; ob weitere Gegenstände mitgenommen wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 um Zeugenhinweise.

