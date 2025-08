POL-OG: Forbach - Verkehrsunfall aufgrund von Müdigkeit

Appenweier (ots) - Ein Brand in der Ortenauer Straße rief am heutigen Montagmorgen Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan. Ersten Erkenntnissen zufolge meldete ein Zeuge kurz nach 5 Uhr einen kleinen Brand an einer Gebäudefassade, welcher jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Wie das Feuer entzündet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An dem Brandobjekt entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde ...

