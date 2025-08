Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Bahnunfall -Nachtragsmeldung-

Oberharmersbach (ots)

Nach dem Zusammenstoß am Bahnübergang in der Brugasse zwischen einer Skoda-Fahrerin und einer Bahn konnte die Zugstrecke gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden. Nach aktuellen Feststellungen wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die beteiligte Skoda-Lenkerin wurde von Kräften des Rettungsdienstes an Ort und Stelle untersucht, blieb aber wie die fünf Fahrgäste der Bahn sowie der Lokführer unversehrt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wollte die Skoda-Lenkerin gegen 10:35 Uhr die Bahngleise des unbeschrankten Bahnübergangs in Richtung Talstraße passieren und hat hierbei mutmaßlich das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage missachtet. Ihr Wagen wurde in der Folge im hinteren Bereich von der aus Richtung Biberach herannahenden Bahn erfasst. Den Sachschaden beziffern die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf etwa 12.000 Euro.

Erstmeldung vom 01.08.2025, 11:13 Uhr

Oberharmersbach - Bahnunfall

Aufgrund einer Kollision mit einem Pkw steht die Zugstrecke bei Oberharmersbach auf Höhe der Brugasse derzeit still. Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß die dortige Bahn gegen 10.35 Uhr aus noch nicht abschließend geklärten Gründen mit einem Skoda zusammen. Die Autofahrerin wurde bei dem Vorfall verletzt. Über etwaige weitere Verletzen, auch innerhalb der Bahn, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts bekannt.

