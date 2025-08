Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unklare Hintergründe

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Vorfall in den frühen Donnerstagmorgenstunden hat die Polizei Ermittlungen zu einer Straftat zum Nachteil eines 37-Jährigen eingeleitet, nachdem Angehörige die Polizei gegen 4 Uhr verständigten. Demnach soll er zuvor an noch nicht näher eingrenzbarer Örtlichkeit durch ein unbekanntes Mitglied einer mindestens dreiköpfigen Personengruppe nach einem Streitgespräch oberflächlich mit einem Messer angegangen und mit einem Stein am Kopf verletzt worden sein. Weitere Angaben konnte der Mann zu diesem Zeitpunkt nicht machen. Auch konnte der genauere Ort in der Stadt oder die Tatzeit nicht näher eingegrenzt werden. Durch Zeugen wurde jedoch bereits gegen 2:30 Uhr eine Personengruppe gemeldet, die im Bereich Wasserstraße und Freiburger Straße auffiel, da sie offenbar lauthals von einer vorangegangenen Tat mit einem Messer sprachen. Darauffolgende Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Polizeistreifen verliefen jedoch zu diesem Zeitpunkt ohne Erfolg. Die Personen wurden durch die Zeugen wie folgt beschrieben:

Person 1: blondes kurzes Haar und eine schwarze Kapuzenjacke

Person 2: weiße Kapuzenjacke

Person 3: silberne Jacke

Der Geschädigte selbst beschrieb den angreifenden Mann als blond und mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Die Beamten der Kriminalpolizei haben nun die Ermittlungen übernommen und sind auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, die zur Tat und dem Tatort selbst, oder zur gesuchten Personengruppe führen könnten, werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell