Baden-Baden (ots) - Nach einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Sophienstraße, haben Beamte des Polizeireviers Baden-Baden und der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. Bislang Unbekannte sollen gewaltsam die Scheibe eines Schaukastens mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeschlagen und in der Folge Schmuckstücke, unter anderem Ohrringe, im Wert von schätzungsweise 6.000 Euro entwendet haben. Die ...

