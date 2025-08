Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, A5 - Auffahrunfall führt für drei Verletzten und Staubildung

Mahlberg (ots)

Ein Auffahrunfall auf der A5 bei Mahlberg sorgt aktuell in Richtung Basel für Verkehrsbehinderungen und einer Staubildung. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind drei Fahrzeuge in die Kollision verwickelt, wobei zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurden von Helfern des Rettungsdienstes in Krankenhäuser gebracht. Ersten Feststellungen zufolge soll der Fahrer eines Twingo am späten Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr in das Heck eines vorausfahrenden VW Caddy geprallt sein. Hierdurch wurde der VW auf einen vor ihm fahrenden Mercedes geschoben. Die Fahrer des Twingo und des VW Caddy trugen hierbei schwere Verletzungen davon, beim Fahrer des Mercedes dürfte es bei leichten Verletzungen bleiben. Den Sachschaden schätzen die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf rund 30.000 Euro. Nach einer vorrübergehenden kompletten Sperrung der beiden Fahrspuren in Richtung Basel läuft nun der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbei. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge werden abgeschleppt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

/wo

