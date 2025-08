Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Widerstand gegen Polizeibeamte nach Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden (ots)

Nach Hinweisen auf eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt eines Autofahrers überprüfte eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Wohnanschrift des Fahrzeughalters in Baden-Baden. Hierbei konnten die Beamten beobachten, wie der besagte Wagen in den Innenhof des Anwesens und dort gegen eine Wand fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des Autofahrers konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen, weshalb seitens der Polizei Pfefferspray zum Einsatz kam. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Den renitenten 44-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun neben der Anzeige wegen "Trunkenheit im Verkehr" unter anderem auch eine Anzeige wegen "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte".

