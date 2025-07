Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Jugendliche ausgeraubt +++ aus dem Fahrzeug gezerrt und geschlagen +++ Trickdiebstahl gelingt +++ Mehrere Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Jugendliche ausgeraubt,

Bahnhofplatz, Donnerstag, 10.07.2025, 21:30 Uhr

(cw)Am Donnerstagabend wurde einem 14-jährigen Jungen in Wiesbaden Kleidung geraubt.

Der Junge war gegen 21:30 Uhr auf dem Bahnhofplatz unterwegs, als er von einer mehrköpfigen Gruppe angesprochen und aufgefordert worden sei, seine Jacke auszuhändigen. Nachdem er die Jacke übergab, habe ihn die Gruppe anschließend angegriffen und geschlagen. Bei den Angreifern soll es sich um sechs Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 Jahren handeln. Zwei von ihnen waren schwarz gekleidet, während zwei weitere einen pinken und einen gelben Jogginganzug getragen hätten. Zu zwei weiteren Personen ist nur bekannt, dass diese dunkel gekleidet waren. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 um Hinweise in der Sache.

2. Aus dem Fahrzeug gezerrt und geschlagen, Wiesbaden, Wellritzstraße, Mittwoch, 09.07.2025, 20:00 Uhr

(cw)Am Mittwochabend griffen mehrere Personen in Wiesbaden einen Autofahrer an. Dieser musste in Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 20:00 Uhr war der 35-Jährige mit seinem Fahrzeug von der Hellmundstraße kommend verbotenerweise in die Wellritzstraße eingefahren. Dabei sei es nach aktuellem Stand der Ermittlungen zum Streit mit einem unbekannten Mann gekommen, der den 35-Jährigen unvermittelt angegriffen und mehrfach geschlagen haben soll. Als der Mann mit seinem Fahrzeug habe flüchten wollen, seien eine Vielzahl von Personen hinter dem Fahrzeug hergerannt, hätten den Mann aus dem Fahrzeug gezogen und am Boden liegend mehrfach getreten und geschlagen. Anschließend seien diese geflüchtet. Obwohl mehrere Zeuginnen und Zeugen vor Ort waren, konnte der Ablauf der Tat bisher nicht rekonstruiert werden.

Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140 zu informieren.

3. Trickdiebstahl gelingt,

Wiesbaden, Moselstraße, Mittwoch, 09.07.2025, 12:15 Uhr

(jg)Am Mittwochmittag hatte ein dreister Trickdieb Erfolg bei einer alleinstehenden Dame aus Wiesbaden. Der unbekannte Täter klingelte gegen 12:15 Uhr an einer Wohnungstür in der Moselstraße und wollte einer 86-Jährigen Äpfel verkaufen. Dies lehnte die Wiesbadenerin ab. Daraufhin bat er darum, auf die Toilette gehen zu dürfen. Dies wurde ihm gewährt, woraufhin er aus dem Badezimmer ein paar Ohrringe entwenden konnte. Anschließend verabschiedete er sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird als männlich, ca. 50-60 Jahre alt mit grauem Haar und dunklem Bart beschrieben. Getragen habe er ein kariertes Hemd und eine schwarze Schürze. Nachdem er die Örtlichkeit verlassen hatte stieg er in einen weißen Van, welcher nicht näher beschrieben werden kann. Das erbeutet Diebesgut wird auf ca. 500EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter (0611)-345-0 entgegen.

4. Einbruch in Pflegebüro,

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Mittwoch, 09.07.2025, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 05:15 Uhr

(jg)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu Büroräumen einer Pflegeeinrichtung in Wiesbaden und flüchteten anschließend. Der oder die unbekannten Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und gelangten in die Büroräume im Kaiser-Friedrich-Ring. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke und gelangten dabei nicht an Diebesgut. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611)-345-0 entgegen.

5. Geld aus Praxis gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Waldstraße, Mittwoch, 09.07.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 10.07.2025, 07:00 Uhr

(fh)In Biebrich kam es zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zu einem Einbruch in die Praxis eines Physiotherapeuten. Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr begaben sich die Täter zu den im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Praxisräume und stiegen über ein Fenster ein. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und flüchteten daraufhin mit Bargeld über alle Berge.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Einbruch in Vereinsheim,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 08.07.2025, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 09.07.2025, 17:15 Uhr

(fh)Einbrecher sind zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag in ein Vereinsheim in der Dotzheimer Straße eingebrochen. Die Unbekannten hatten zu einem unbekannten Zeitpunkt die Zugangstür des Gebäudes aufgehebelt und aus einem Aktenschrank eine Spendenkasse gestohlen. Im Anschluss waren die Täter unerkannt geflüchtet.

Zeugenhinweise werden vom 3. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2340 entgegengenommen.

7. Einbruch in Gewerbe,

Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße, Dienstag, 08.07.2025, 20:00 Uhr

(cm)Am Abend des 08.07.2025 begaben sich unbekannte Täter in ein gewerbliches Objekt in der Abraham-Lincoln-Straße. Die Wiesbadener Firma befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die unbekannten Täter stiegen durch ein gekipptes Fenster ins Innere der Firma. Hier wurden mehrere Räumlichkeiten betreten und sämtliche darin befindliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

8. Diebstahl von Gartenmöbeln aus Einrichtungsgeschäft, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Kurt-Hebach-Straße, Montag, 07.07.2025, 19:00 Uhr bis Dienstag, 08.07.2025, 09:30 Uhr

(cm)In der Zeit von Montag, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 09:30 Uhr, betraten unbekannte Täter das Firmengelände eines Einrichtungsgeschäftes in Mainz-Kastel. Diese begaben sich zunächst auf die durch Zäune gesicherte Außenfläche des Geschäfts in der Kurt-Hebach-Straße. Mit einem Werkzeug durchschnitten die Diebe die Sicherung der Zäune und entwendeten anschließend Gartenmöbel im Wert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport haben die Täter vermutlich ein größeres Fahrzeug genutzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

9. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Schinkelstraße, Mittwoch, 09.07.2025, 09:30 Uhr bis Mittwoch, 09.07.2025, 11:30 Uhr

(cm)In der Zeit von 09:30 bis 11:30 Uhr sind am Mittwoch unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Schinkelstraße eingebrochen. Von den unbekannten Tätern wurde die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung des Geschädigten Wiesbadeners aufgehebelt. Im Inneren der Wohnung durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Bisher ist bekannt, dass ein Tresor entwendet wurde. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell