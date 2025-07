Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: In Café eingestiegen +++ Tablet- und Portemonnaiedieb in Supermarkt +++ Taschendiebe haben es auf Ihr Portemonnaie abgesehen +++ Einbrecher haben es auf Friseursalons abgesehen

Wiesbaden (ots)

1. In Café eingestiegen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Rüdesheimer Straße, Montag, 07.07.2025, 19.25 Uhr bis Dienstag, 08.07.2025, 11 Uhr

(da)In der Nacht auf Dienstag sind Unbekannte in ein Café im Wiesbadener Rheingauviertel eingebrochen. Zwischen 19.25 Uhr und 11 Uhr öffneten die Täter ein Fenster gewaltsam und gelangten so in die Kellerräume des Lokals in der Rüdesheimer Straße. Bei ihrer Suche nach Diebesgut erbeuteten sie eine Kasse mit Wechselgeld und traten unerkannt die Flucht an. Mögliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Tablet- und Portemonnaiedieb in Supermarkt, Wiesbaden, Schützenhofstraße, Dienstag, 08.07.2025, 15.15 Uhr

(da)Am Dienstagnachmittag war ein Dieb, der es auf Tablets und Portemonnaies abgesehen hatte, in einem Wiesbadener Supermarkt zugange. Gegen 15.15 Uhr führte ein Mitarbeiter Reparaturarbeiten im Verkaufsraum des Marktes in der Schützenhofstraße durch. Hierzu legte er seine Wertsachen in ein Regal neben sich. In einem unaufmerksamen Moment nahm ein unbekannter Täter die Gegenstände an sich und flüchtete. Bei dem Täter handelte es sich um einen etwa 28 Jahre alten Mann mit kurzen Haaren. Er hatte einen Kinnbart, war circa 1,80 Meter groß und von unauffälliger Statur. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Pullover mit einem großen orangefarbenen Rechteck im Brustbereich und einem weiteren weißen Viereck im Bauchbereich. Zudem trug er eine kurze schwarze Hose, weiße Socken und schwarze Schuhe. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich und trug eine Sonnenbrille auf dem Kopf.

3. Taschendiebe haben es auf Ihr Portemonnaie abgesehen, Wiesbaden, Bierstadt, Samstag, 05.07.2025

(da)Taschendiebe haben es auf Ihr Portemonnaie abgesehen. So auch am vergangenen Samstag in Bierstadt. Gegen 11 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter in einem Eiscafé in der Limesstraße an ihre Beute. In einem zweiten Fall versuchten die Diebe gegen 9.45 Uhr in der Poststraße ihr Glück. Sie versuchten, die hintere Hosentasche eines Fußgängers zu öffnen. Der Mann bemerkte den Diebstahlsversuch jedoch noch rechtzeitig und konnte seine Geldbörse sichern. Bei den Dieben handelte es sich um zwei Männer, die mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben wurden. Einer war etwa 1,70 Meter groß, hatte schwarze lockige Haare und einen Kinnbart und war dunkel gekleidet. Sein Komplize war etwa 1,80 Meter groß, kräftig gebaut und hell gekleidet. Ob das Duo auch für den Diebstahl in der Limesstraße verantwortlich ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben immer wieder Gelegenheiten, an Ihr Eigentum zu gelangen. Die Polizei rät daher, vor allem beim Einkaufen, bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Freizeit besonders auf Wertsachen zu achten. Besondere Vorsicht ist bei dichtem Gedränge geboten. Geldbörsen, Bargeld, Mobiltelefone sowie Kredit- und Debitkarten sollten in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder in der Handtasche eng am Körper getragen werden. In Schwimmbädern sollten Sie die Möglichkeit nutzen, Wertsachen einzuschließen, oder sie am besten gleich zu Hause lassen! Darüber hinaus gehören Zettel mit Passwörtern oder PINs nicht ins Portemonnaie. Seien Sie auch beim Bezahlen mit EC-Karte oder am Bankschalter aufmerksam, damit niemand Ihnen über die Schulter schaut.

4. Einbrecher haben es auf Friseursalons abgesehen, Wiesbaden, Montag, 07.07.2025 bis Dienstag, 08.07.2025

(fh)In Wiesbaden kam es in der Nacht zum Dienstag zu gleich drei Einbrüchen in Friseursalons. Bei den Tatorten in der Moritzstraße, Karlstraße und Bahnhofstraße gingen die Täter zur Nachtzeit nach demselben Prinzip vor und verschafften sich gewaltsam und mithilfe von Werkzeug Zutritt zu den im Erdgeschoss gelegenen Geschäften. In zwei Fällen ließen sie die Inhalte der Kassen mitgehen, beim dritten Fall, in der Karlstraße, gelangten sie letztlich nicht in das Objekt und es blieb beim Versuch. In allen Fällen ermittelt die Kriminalpolizei in Wiesbaden und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

