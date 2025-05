Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall an Baumarktausfahrt

Ludwigshafen (ots)

An der Ausfahrt eines Baumarktes in der Oderstraße stießen am Dienstagnachmittag (20.05.2025, gegen 14:30 Uhr) zwei Autos zusammen. Ein 61-jähriger Autofahrer wollte in Höhe der Baumarktausfahrt auf einen Parkplatz abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 54-jähriger Autofahrer vom Baumarktparkplatz auf die Oderstraße auffahren, als es zum Unfall kam. Durch den Zusammenstoß wurde die 63-jährige Beifahrerin des 61-Jährigen leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

